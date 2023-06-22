100 000 гривен от ПриватБанка: достаточно выполнить всего 3 условия

С 19 июня самый популярный государственный банк Украины объявил новую масштабную акцию, в которой могут принять участие все клиенты финансового учреждения. Акция продлится до 13 августа 2023 года. Главный приз – это сто тысяч гривен.

Участие в акции могут принять все клиенты Приватбанка, если они соответствуют лишь двум условиям:

имеют индивидуальный налоговый номер;

имеют карту Mastercard в NFC-кошельках Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay.

Как стать участником акции от ПриватБанка

Чтобы принять участие в акции от ПриватБанка, достаточно выполнить три очень простых шага:

Шаг первый – Зарегистрироваться в акции (это можно сделать в мобильном приложении или веб-версии личного кабинета Приват24); Шаг второй – Добавить карту Mastercard от ПриватБанка в NFC-кошелек (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay), если она до сих пор не добавлена, если карта уже добавлена, то этот шаг будет засчитан автоматически Шаг третий – Совершите не менее 5 покупок на сумму от 10 гривен каждая.

Если вдруг у вас нет карты Mastercard, то не спешите расстраиваться. Всего в несколько кликов можно открыть Digital карту в Приват24. Это происходит мгновенно и совершенно бесплатно.

Какое вознаграждение получит победитель акции

Теперь к самому главному – это вознаграждение. Участники имеют возможность выиграть сертификат на топливо в сети автозаправочных станций WOG. Будет разыграно 30 сертификатов на топливо. Главный приз – сертификат на путешествие на сумму 100 000 гривен

В общем эта акция – это прекрасная возможность испытать удачу и получить возможность выиграть приз.

Стоит добавить, что уже в июле этого года может вырасти стоимость топлива для автомобилей. В начале полномасштабного вторжения в Украине снизили ставку НДС на топливо до 7%. С июля ее могут вернуть к довоенным 20% налога на добавленную стоимость Также вернут акциз на топливо.