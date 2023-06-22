100 000 гривень від ПриватБанку: достатньо виконати лише 3 умови

З 19 червня найпопулярніший державний банк України оголосив нову масштабну акцію, в якій можуть взяти участь всіх клієнти фінансової установи. Акція триватиме до 13 серпня 2023 року. Головний приз — це сто тисяч гривень.

Участь в акції можуть взяти всі клієнти Приватбанку, якщо вони відповідають лише двом умовам:

мають індивідуальний податковий номер;

мають картку Mastercard в NFC-гаманцях Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay.

Як стати учасником акції від ПриватБанку

Щоб взяти участь в акції від ПриватБанку, достатньо виконати три дуже прості кроки:

Крок перший — Зареєструватися в акції (це можна зробити в мобільному додатку або веб-версії особистого кабінету Приват24); Крок другий — Додати картку Mastercard від ПриватБанка у NFC-гаманець (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay), якщо вона досі не додана, якщо картка вже додана, то цей крок буде зараховано автоматичною Крок третій — Здійсніть не менше 5 покупок на суму від 10 гривень кожна.

Якщо раптом у вас немає картки Mastercard, то не поспішайте розчаровуватися. Лише в кілька кліків можна відкрити Digital картку в Приват24. Це відбувається миттєво та абсолютно безкоштовно.

Яку винагороду отримає переможець акції

Тепер до найголовнішого — це винагорода. Учасники мають можливість виграти сертифікат на паливо в мережі автозаправочних станцій WOG. Буде розіграно 30 сертифікатів на паливо. Головний приз — сертифікат на подорож на суму 100 000 гривень

Загалом ця акція — це чудова можливість випробувати удачу та отримати можливість виграти приз.

Варто додати, що вже в липні цього року може зрости вартість палива для автомобілів. На початку повномасштабного вторгнення в Україні знизили ставку ПДВ на паливо до 7%. З липня ії можуть повернути до довоєнних 20% податку на додану вартість Також повернуть акциз на пальне.