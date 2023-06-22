С 1 июля в Украине вырастут цены на популярный продукт: что подорожает на этот раз

Уже в следующем месяце в Украине предполагается рост цен на муку и соответственно хлеб и хлебобулочные изделия. Производители будут вынуждены повысить их стоимость из-за резкого подорожания топлива, что гарантированно повлечет цепную реакцию повышения цен.

Следует отметить, что с 1 июля в Украине возвращают предвоенный НДС на топливо. После того как российские оккупанты вторглись на территорию Украины было принято решение снизить ставку до 7%, однако теперь возвращают 20% налога на добавленную стоимость. Кроме того, восстанавливается акциз на топливо. Все это приведет к резкому росту цен на топливо. По прогнозам, цена на литр бензина будет стоить на 12 гривен больше, дизельное топливо подорожает на 8 гривен, а сжиженный газ подорожает на 3 гривны. Таким образом, стоимость литра бензина будет колебаться в пределах 56-57 гривен, а литр дизельного топлива теперь будет стоить 50-52 гривны.

По словам директора Хмельницкого хлебозавода Валентина Романенко, это все безусловно, станет дополнительным бременем на себестоимость всех технологических цепей, где используются транспортные услуги, и, фактически, на все. В том числе и на хлеб.

В этом месяце нет обоснованных оснований для значительного подорожания, но если произойдет существенное подорожание горюче-смазочных материалов, то мы будем вынуждены пересматривать логистику, пересматривать ценовую политику. И цены повысятся. По словам Романенко прогнозируется повышение от 7 до 10 процентов”.

И это вынужденный шаг, ведь иначе предприятия не смогут работать, большинство и так на грани.

В любом случае следует понимать, что подорожает не только хлеб, но и все продукты. Свой “вклад” сделает подорожание топлива, рост стоимости электроэнергии, ведь цены вырастут не только для населения, но и для бизнеса.

Еще одна проблема — уничтожение Каховского водохранилища и затопление части сельскохозяйственных земель Из-за этого значительно уменьшится урожай овощей, в это приведет к удорожанию цен на рынке.