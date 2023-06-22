З 1 липня в Україні зростуть ціни на популярний продукт: що здорожчає цього разу

Вже наступного місяця в Україні передбачається зростання цін на борошно і відповідно хліб та хлібобулочні вироби. Виробники будуть змушені підвищити їх вартість через різке подорожчання палива, що гарантовано спричинить ланцюгову реакцію підвищення цін.

Слід зазначити, що з 1 липня в Україні повертають передвоєнний ПДВ на паливо. Після того як російські окупанти вторглися на територію України було прийнято рішення знизити ставку до 7%, проте тепер повертають 20% податку на додану вартість. Крім того, відновлюється акциз на паливо. Все це призведе до різкого зростання цін на паливо. За прогнозами, ціна на літр бензину коштуватиме на 12 гривень більше, дизельне пальне подорожчає на 8 гривень, а скраплений газ здорожчає на 3 гривні. Отже, вартість літра бензину коливатиметься в межах 56-57 гривень, а літр дизельного пального тепер коштуватиме 50-52 гривні.

За словами директора Хмельницького хлібозаводу Валентина Романенка, це все безумовно, стане додатковим тягарем на собівартість всіх технологічних ланцюгів, де використовуються транспортні послуги, і, фактично, на все. В тому числі і на хліб.

У цьому місяці немає обґрунтованих підстав для значного подорожчання, але якщо відбудеться суттєве здорожчання паливно-мастильних матеріалів, то ми будемо змушені переглядати логістику, переглядати цінову політику. І ціни підвищаться. За словами Романенка прогнозується підвищення від 7 до 10 відсотків”.

І це вимушений крок, адже інакше підприємства не зможуть працювати, більшість і так на межі.

У будь-якому разі варто розуміти, що здорожчає не лише хліб, але й всі продукти. Свій “внесок” зробить подорожчання палива, зростання вартості електроенергії, адже ціни зростуть не лише для населення, але й для бізнесу.

Ще одна проблема — знищення Каховського водосховища та затоплення частини сільськогосподарських угідь. Через це значно зменшиться врожай овочів, в це призведе до подорожчання цін на ринку.