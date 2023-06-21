Как украинцев обманывают на деньги в ресторанах: 4 распространенные схемы

Персонал в ресторанах может искусственно увеличить сумму в чеке. Для этого давно придуманы различные схемы. Расскажем, как украинцев обманывают в ресторанах и на что обратить внимание, чтобы не переплатить.

Законом Украины о защите прав потребителей предусмотрено, что ресторан должен четко указывать стоимость каждого блюда в меню. Но некоторые заведения умышленно увеличивают стоимость услуги, добавляя в счет определенные платежи без согласия клиента.

Например, в счет могут включать плату за музыку или оплату за обслуживание. Такие “услуги” часто добавляют в счет без предварительного об этом уведомления клиента. Если гости заведения не обратят внимание на это, то им придется заплатить больше, чем ожидалось.

И это далеко не все, хотя эти схемы наверняка самые распространенные.

Не менее популярной является и другая схема – недолив и недовешивание. Чаще всего порции в тарелки накладывают не по весам, а на глаз. Поэтому порции довольно редко соответствуют указанным в меню размерам.

Например, гости могут заказать несколько порций пиццы на определенное количество граммов. Их могут разложить не на тарелки, а на несколько больших блюд и поставить на общий стол. И этот способ может применяться для большинства блюд. Еще одна хитрость которой активно пользуются бармены — недоливание напитков.

Конечно, ходить с весами в ресторан — это точно не вариант. Но стоит обращать внимание на вес порции, указанный в меню. К тому же лучше выбирать заведения с хорошей репутацией, хотя от мошеннических схем не застрахован никто.

Поэтому стоит быть осмотрительным, ведь нас пытаются обманывать повсюду: от рынков и супермаркетов до заведений питания.

Напомним, что уже с июля в Украине вырастут цены на муку и соответственно хлеб. Ожидается подорожание на 7-10%, но повышение цен будет только после увеличения стоимости автомобильное топливо.