Уже в августе части украинцев повысят пенсии еще на 20%: проверьте есть ли в перечне категорий

По данным Пенсионного фонда Украины уже в августе этого года проиндексируют пенсии граждан, вышедших на заслуженный отдых в соответствии со специальными законами. Перерасчет пенсий таких лиц проведут уже в июле, но прибавку они получат лишь в августе.

Эта индексация коснется лиц, которые вышли на пенсию по следующим законам:

Закон Украины “О государственной службе”.

Закон Украины “О службе в органах местного самоуправления”.

Закон Украины “О статусе народного депутата Украины”.

Закон Украины “О научной и научно-технической деятельности”.

Таким образом, повышение пенсионных выплат на этот раз будет касаться государственных служащих, работников органов местного самоуправления, народных депутатов и научных сотрудников.

Как изменится размер пенсии

Ожидается, что размер пенсии выше перечисленных категорий увеличится на 19,7%. При этом конечные суммы у всех будут разными. Размер надбавки будет индивидуальным в зависимости от первоначального размера пенсии. Индексация пройдет в автоматическом режиме, то есть обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета не нужно. По данным Пенсионного фонда украинцы получат дополнительно от 100 до 1 000 гривен.

Кто не получит надбавки в 2023 году

В то же время некоторые категории пенсионеров не получат ни копейки надбавки в этом году. Речь идет о следующих категориях лиц:

граждане, которым начисляют ежемесячное пожизненное денежное содержание (сюда входят судьи);

работающие пенсионеры с небольшим страховым стажем и малой пенсией – до 2 100 гривен в месяц;

пенсионеры, которые получают высокие пенсии от максимальной выплаты в 20,93 тысячи гривен;

бывшие работники прокуратуры.

Напомним, что в июне надбавку получили работающие пенсионеры. Им пересчитывают пенсию раз в два года при условии наличия 24 месяцев стажа. Фактически перерасчет состоялся еще в апреле, но из-за особенностей обмена данными между государственными реестрами выплатить средства стало возможно только в июне.