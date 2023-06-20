Вже в серпні частині українців підвищать пенсії ще на 20%: перевірте чи є в переліку категорій

За даними Пенсійного фонду України вже в серпні цього року проіндексують пенсії громадян, які вийшли на заслужений відпочинок відповідно до спеціальних законів. Перерахунок пенсій таких осіб проведуть вже в липні, але надбавку вони отримають лише в серпні.

Ця індексація торкнеться осіб, які вийшли на пенсію за наступними законами:

Закон України “Про державну службу”.

Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Закон України “Про статус народного депутата України”.

Закон України “Про наукову і науково-технічної діяльності”.

Таким чином, підвищення пенсійних виплат цього разу стосуватиметься державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та наукових співробітників.

Як зміниться розмір пенсії

Очікується, що розмір пенсії вище перерахованих категорій зросте на 19,7%. При цьому кінцеві суми у всіх будуть різними. Розмір надбавки буде індивідуальним в залежності від початкового розміру пенсії. Індексація пройде в автоматичному режимі, тобто звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку не потрібно.

За даними Пенсійного фонду українці отримають додатково від 100 до 1 000 гривень.

Хто не отримає надбавки у 2023 році

Водночас деякі категорії пенсіонерів не отримають ні копійки надбавки цього року. Мова йде про наступні категорії осіб:

громадяни, яким нараховують щомісячне довічне грошове утримання (сюди входять судді);

працюючі пенсіонери з невеликим страховим стажем та малою пенсією — до 2 100 гривень на місяць;

пенсіонери, які отримують високі пенсії від максимальної виплати у 20,93 тисячі гривень;

колишні працівники прокуратури.

Нагадаємо, що в червні надбавку отримали працюючі пенсіонери. Їм перераховують пенсію раз на два роки при умові наявності 24 місяців стажу. Фактично перерахунок відбувся ще у квітні, але через особливості обміну даними між державними реєстрами виплатити кошти стало можливо лише в червні.