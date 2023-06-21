Це важливо: завжди робіть ці 2 речі плануючи надовго їхати з дому

Експерти з сантехніки радять як слід підготувати сантехнічні комунікації до вашої тривалої відсутності. Вкрай важливо виконати дві нескладні, але обов’язкові процедури, які допоможуть зберегти санітарний стан вашого житла та уникнути можливих проблем. Погодьтеся, буде дуже неприємно повернутися додому після тривалої відсутності та виявити неполадки в ванній кімнаті чи на кухні.

Перше правило, яке рекомендує провідний експерт з сантехніки, Вадим Зеленчук, полягає в тому, що слід утриматись від спускання води з бачка унітаза, якщо ви збираєтесь перекрити водопостачання. Це запобіжний захід, що дозволить уникнути пересихання системи зливу. Відсутність води в бачку може призвести до появи неприємного запаху каналізації в квартирі, а також до висихання гумових ущільнювачів механізму зливу.

Друге правило стосується умивальника. Щоб запобігти пересиханню гідрозатвору, можна покласти на неї паперовий аркуш, який сповільнить випаровування води. Це допоможе підтримувати необхідний рівень вологості та зберігати функціональність санітарної системи протягом вашої відсутності.

Під час тривалої відсутності з дому, крім виконання обов’язкових правил щодо санітарних систем, є кілька додаткових заходів, які можна вжити для забезпечення безпеки та збереження вашого житла.

Перекрийте вентиль газопостачання та водопостачання.

Відключіть електрику, звісно, якщо ви можете вимкнути холодильник чи морозилку.

Якщо неможливо відключити комунікацію, передайте ключі від житла довіреній особі, яка зможе періодично навідуватися до вашого житла та контролювати, чи все гаразд. Подбайте, щоб вікна та двері були надійно закриті, особливо якщо ви живете в приватному будинку чи на першому/другому поверсі, подбайте про рештки на вікнах чи встановіть сигналізацію.

Загалом від проникнення крадіїв до вашого дому найкраще захистить сигналізація. Лише в такому разі ви будете на 100% впевнені в тому, що ваше майно не постраждає.