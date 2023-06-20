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Украинцы получат 11 тысяч денежной помощи: Кабмин утвердил условия

21.06.2023
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Жители двух областей Украины — Николаевской и Херсонской, которые пострадали от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, могут рассчитывать на денежную помощь в размере 11 600 гривен. Для этого нужно подать заявление в органы социальной защиты населения по месту фактического пребывания. 

Соответствующий порядок оформления выплаты утвердил Кабинет министров 19 июня. Выплата состоит из двух частей:

    • 5 000 гривен от правительства;
    • 6 600 от Международной организации по миграции ООН. 

В Кабмине отмечают, что люди, которые выехали с 6 июня из подтопленных районов временно оккупированной территории Украины также имеют право на получение выплат в выше указанном размере. 

Успеть подать заявление на получение выплаты нужно до 31 августа 2023 года. Сделать это можно двумя способами:

    • непосредственно в органе социальной защиты населения по адресу фактического места пребывания;
    • с помощью главы сельской или городской военной администрации или уполномоченного ими лица. 

Подробную инструкцию от Кабинета министров Украины можете видеть ниже. С нее вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы. 

Для получения денежной помощи нужно собрать следующие документы:

    • для взрослых: документ, подтверждающий личность (можно использовать электронные документы в приложении Дія), документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика;
    • для детей: свидетельство о рождении. 

В ситуации, если пострадавшие потеряли оригиналы документов, они могут предоставить копии (фото или сканированная копия). В таком случае они могут получить только 5 000 гривен на человека от правительства Украины. Для того чтобы получить помощь от международных организаций обязательно нужны оригиналы документов.

Средства будут выплачивать на банковский счет. Его номер нужно указать в заявлении. Также получить деньги можно в отделениях Укрпочты. 

Отметим, что украинцы, чье жилье было повреждено или уничтожено из-за подрыва Каховской ГЭС, смогут получить компенсацию через государственную программу “еВідновлення”.

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21.06.2023
1 хвилина на прочитання
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