Українці отримають по 11 тисяч грошової допомоги: Кабмін затвердив умови

Жителі двох областей України — Миколаївської та Херсонської, які постраждали від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, можуть розраховувати на грошову допомогу у розмірі 11 600 гривень. Для цього потрібно подати заяву до органів соціального захисту населення за місцем фактичного перебування.

Відповідний порядок оформлення виплати затвердив Кабінет міністрів 19 червня. Виплата складається з двох частин:

5 000 гривень від уряду;

6 600 від Міжнародної організації з міграції ООН.

В Кабміні зауважують, що люди які виїхали з 6 червня з підтоплених районів тимчасово окупованої території України також мають право на отримання виплат у вище вказаному розмірі.

Встигнути подати заяву на отримання виплати потрібно до 31 серпня 2023 року. Зробити це можна двома способами:

безпосередньо в органі соціального захисту населення за адресою фактичного місця перебування;

з допомогою голови сільської або міської воєнної адміністрації чи вповноваженої ними особи.

Детальну інструкцію від Кабінету міністрів України можете бачити нижче. З неї ви отримаєте відповіді на питання, що можуть вас цікавити.

Для отримання грошової допомоги потрібно зібрати наступні документи:

для дорослих: документ, який підтверджує особу (можна використати електронні документи в додатку ДІя), документ, який підтверджує ідентифікаційний номер платника податку;

для дітей: свідоцтво про народження.

У ситуації, якщо постраждалі втратили оригінали документів, вони можуть надати копії (фото чи сканована копія). В такому разі вони можуть отримати лише 5 000 гривень на особу від уряду України. Для того, щоб отримати допомогу від міжнародних організацій обов’язково потрібні оригінали документів.

Кошти виплачуватимуть на банківський рахунок. Його номер потрібно вказати в заяві. Також отримати гроші можна в відділеннях Укрпошти.

Зазначимо, що українці, чиє житло було пошкоджено чи знищено через підрив Каховської ГЕС, зможуть отримати компенсацію через державну програму “єВідновлення”.