Очередные анонсы НБУ: правила покупки и продажи валюты будут изменены

В последнее время все больше украинцев сталкивается с проблемой, когда обменники отказываются принимать у людей отдельные виды купюр. Речь о долларах, выпущенных до 1996 года. Кассиры аргументируют отказ тем, что банкноты подержанного образца сложно идентифицировать на подлинность. Мол они не имеют современных защитных эмблем, а потому их легко подделать. В свою очередь в НБУ заявили, что это полный бред. Согласно действующему законодательству в Украине действительными считаются доллары абсолютно любого года выпуска, если они в надлежащем состоянии. Более того, даже разорванные, но с пятнами купюры можно обменять, правда лишь воспользовавшись услугой инкассо.

Оба вопроса будут решены

“Над вопросом трактовки степени износа купюр сейчас активно работают. На этой неделе представители НБУ общались на эту тему с руководителями небанковских банков и финучреждений. По итогам дискуссии пришли к выводу, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны беспокоиться”, – заверил в медиацентре Укринформ член совета НБУ Василий Фурман.

По словам Фурмана, совсем скоро все валютные операции будут проводиться так, как это было всегда. Людям не стоит паниковать, тем более отдавать “старые” купюры по более низкой цене, как это сейчас практикует много обменников.

Также эксперт добавил, что сегодня ситуация в корне изменилась еще в одном вопросе. В частности, на долларовых депозитах или сбережениях уже сложно заработать. Теперь это просто способ сберечь средства, но никак их не приумножить.

“Такого, как было раньше, не будет. Доходность долларовых депозитов в крупных банковских учреждениях – менее 1%, в средних банках – 1-3%. И сейчас на первое место выходят гривневые депозиты, ставка по которым достигает 15-30%, и облигации внутреннего государственного займа (доходность долгосрочных ОВГЗ – под 20%). Поэтому гражданам сейчас гораздо выгоднее пользоваться этими инструментами хранения и умножения денег. Но и за свои долларовые сбережения переживать не стоит”, – подчеркнул член Совета Национального банка.

И напоследок, в НБУ призывают людей жаловаться на финучреждения, которые не принимают по каким-либо причинам вашу валюту. Жалобы можно отправлять на электронную почту НБУ или их горячую линию.