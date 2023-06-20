Чергові анонси від НБУ: правила купівлі та продажу валюти буде змінено

Останнім часом все більше українців стикається з проблемою, коли обмінники відмовляються приймати у людей окремі види купюр. Мова про долари, які випущені до 1996 року. Касири аргументують відмову тим, що банкноти старого зразка складно ідентифікувати на справжність. Мовляв вони не мають сучасних захисних емблем, а відтак їх легко підробити. Своєю чергою в НБУ заявили, що це повна маячня Згідно з чинним законодавством в Україні дійсними вважаються долари абсолютно будь-якого року випуску, якщо вони у належному стані. Ба більше, навіть розірвані, та з плямами купюри можна обміняти, щоправда лише скориставшись послугою інкасо.

Обидва питання будуть вирішені

“Над питанням трактування ступеня зношування купюр зараз активно працюють. Цього тижня представники НБУ спілкувалися на цю тему з керівниками небанківських банків та фінустанов. За підсумками дискусії дійшли висновку, що найближчим часом це питання буде вирішено. Люди не повинні турбуватися“, – запевнив у медіацентрі Укрінформу член ради НБУ Василь Фурман.

Зі слів Фурмана зовсім скоро всі валютні операції проводитимуться так, як це було завжди. Людям не варто панікувати, чи тим паче віддавати “старі” купюри за нижчою ціною, як це зараз практикує багато обмінників.

Також, експерт додав, що сьогодні ситуація докорінно змінилася ще в одному питанні. Зокрема на доларових депозитах чи заощадженнях вже складно заробити. Тепер це просто спосіб зберегти кошти, але ніяк їх не примножити.

Такого, як було раніше, не буде. Прибутковість доларових депозитів у великих банківських установах – менше 1%, у середніх банках – 1-3%. І зараз на перше місце виходять гривневі депозити, ставка за якими сягає 15-30%, та облігації внутрішньої державної позики (прибутковість довгострокових ОВДП – під 20%). Тому громадянам зараз набагато вигідніше користуватися саме цими інструментами зберігання та множення грошей. Але й за свої доларові заощадження переживати не варто”, – наголосив член Ради Національного банку.

І наостанок, в НБУ закликають людей скаржитись на фінустанови, які не приймають з якихось причин вашу валюту. Скарги можна відправляти на електронну пошту НБУ або їх гарячу лінію.