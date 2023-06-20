У популярному смартфоні знайшли проблеми із камерою

Користувачі смартфонів Samsung Galaxy S23 поскаржилися на проблеми камери після встановлення свіжого оновлення мобільної операційної системи. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ice Universe у Twitter .

Зазначається, що компанія Samsung тимчасово призупинила поширення оновлення ОС у всьому світі після багатьох випадків збою камер у користувачів у європейських країнах.

“Оновлення Galaxy S23 в інших регіонах може бути затримане, і буде випущена нова версія, оскільки деякі користувачі виявили помилки в оновленні в Європі в червні”, – додав Ice Universe.

За словами інсайдера, Samsung відкладе оновлення ОС в інших регіонах, включаючи Китай , щоб вирішити ці проблеми.

Оновлення з покращенням роботи камер вийшло в середині червня для користувачів з деяких європейських країн. Обсяг нової версії ОС становив 2,2 ГБ. Спочатку багато хто похвалив Samsung за оновлення, вказавши на покращений функціонал основних камер гаджетів.