С 23 июня Киевстар закрывает одну из самых популярных услуг

Популярный мобильный оператор предупредил своих клиентов о прекращении предоставления одной из своих услуг. Она станет недоступной уже в эту пятницу, 23 июня. Информация опубликована на сайте оператора связи.

Речь идет о прекращении действия услуги “Дополнительный пакет программ” у абонентов Домашнего интернета и тарифов “Все вместе”, которые пользуются пакетами Киевстар ТВ.

Эта услуга позволяла просматривать ТВ сразу на нескольких больших экранах при наличии только одного основного пакета.

Несмотря на то, что услуга “Дополнительного пакета программ” станет недоступной, это не повлияет на пользование клиентом пакета “Киевстар ТВ”.

В Киевстар отмечают, что клиенты все равно будут иметь возможность смотреть ТВ на пяти различных устройствах в любой комбинации: телевизор, ноутбук, планшет или смартфон.

Эти преимущества и в дальнейшем будут доступны без доплаты. Клиенту достаточно оплатить свой ТВ-пакет, а также комбинировать устройства для просмотра так, как им удобно.

Также отмечается, что абоненты, которые подключали “Дополнительный пакет программ” получат смс-оповещение о его отключении. Все остальные условия, в рамках услуги не претерпят изменений.

Напомним, что до 31 августа этого года Киевстар ТВ в партнерстве с Gazer проводят акцию “3 месяца Киевстар ТВ в подарок”. В рамках акции те, кто приобретет акционные модели телевизоров получат специальный доступ к Киевстар ТВ на 3 месяца бесплатно.

Таким образом будут доступны 52 собственных тематических канала, 53 радиоканала и более 20 тысяч фильмов и сериалов. Отмечается, что промокод выдадут вместе с чеком при покупке телевизора Gazer в магазинах-партнерах.

Чтобы воспользоваться промокодом, достаточно загрузить на свое мобильное устройство Киевстар ТВ, авторизоваться в нем по номеру телефона и ввести промокод. Если вы уже пользуетесь Киевстар ТВ, то промокод тоже можно использовать вместо оплаты.