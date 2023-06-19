Названы профессии, которые после войны будут оплачиваться и цениться, как никогда раньше

Война уже сильно все изменила, но после нее украинцам стоит готовиться к другим изменениям и трансформациям. Изменения коснутся абсолютно всех сфер и в первую очередь рынка труда. После войны многие специалисты, труд которых сейчас не сильно востребован, станут самыми высокооплачиваемыми. Так что, кто сейчас именно в поиске профессии или думает в какой нише себя пробовать реализовать, могут брать эту информацию на заметку.

Спрос будет на несколько специальностей

Конечно, будет большое восстановление, поэтому логично, что большой спрос будет наблюдаться на строителей и всех причастных к строительству, ремонту и облагорожению жилых территорий. Но кроме них будут очень нуждаться и в менеджерах, а также руководителях, которые смогут вести проекты и одновременно общаться с иностранцами. Об этом рассказала управляющий партнер Havas Creative Group Ukraine Наталья Морозова. Она сказала, что после победы в Украине отовсюду будут ехать иностранные инвесторы. Будет много международных стартапов и проектов и нужны талантливые люди, которые смогут сотрудничать с иностранными компаниями.

“Уже сейчас наблюдается заметный интерес западных компаний к украинскому рынку. Пока это можно назвать “заглядывают на цыпочках”, но понятно, что они планируют зайти в Украину или расширить свою деятельность, если уже были здесь. И не только в сфере строительства, а во всех отраслях. Также будут нужны люди, которые умеют и могут работать с западным бизнесом, с донорскими организациями“, — пояснила Морозова.

Также большой спрос будет на профессиональных рекламщиков и медийщиков и специалистов по коммуникации, ведь на рынке будет много компаний, которые будут сильно между собой конкурировать.

Кроме вышеперечисленных, эксперт выделила и медиков. Говорит, что особенно спрос вырастет на реабилитологов, психологов и психотерапевтов, хотя без работы не останется врач какой-либо специализации.

“Особенно следует сказать об IT и высоких технологиях. На таких специалистов и раньше был кадровый голод, но после победы они станут особенно ценными“, — добавила специалист.