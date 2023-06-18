ТОП-5 областей Украины где легче всего найти работу и кого сейчас ищут 

Если анализировать информацию относительно количества размещенных вакансий по областям Украины, то больше всего предложений есть в Киевской области – 28 410, Львовской – 8 781, Днепропетровская – 8 511 и Одесская – 6 455. При этом стремительно начинает расти количество вакансий на Харьковщине. Эта область занимает пятое место в рейтинге с 3 131 предложением работы.

Больше всего новых предложений для следующих вакансий: Водитель экскаватора (+47%), Маляр (+45%), Прораб (+42%), Горничная (+41%), Водитель погрузчика (+40%). Количество этих вакансий продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала Work.ua.

Также существенно возросло количество по следующим вакансиям: разнорабочий, строитель, сантехник, пиццайоло, администратор сети магазинов. Активный найм в сфере строительства свидетельствует о том, что несмотря на войну украинцы активно восстанавливают поврежденное и разрушенное жилье.

Конкуренция возвращается на довоенные показатели

Как отмечается, уровень конкуренции среди соискателей работы продолжает несколько снижаться, а это означает, что все больше украинцев нашли свое место на рынке труда.

Таким образом, еще в мае этого года конкуренция вышла на тот же уровень, что и в феврале 2022 года, то есть до того, как на территорию Украины вторглась страна-террорист российская федерация.

При этом работодатели сейчас переживают не лучшие времена. Сейчас найти нужных работников становится все сложнее, а количество откликов на вакансии значительно уменьшилось.

Как сообщалось ранее, в Украине с начала 2023 года и до середины мая 2023 года средняя заработная плата выросла с 15 тысяч гривен до 16,5 тысячи гривен.

В то же время даже в такие сложные времена есть представители профессий, которым готовы платить гораздо больше – около 40-50 тысяч гривен. Среди таких высокооплачиваемых вакансий есть водители-международники, риелторы и инженеры. Также стабильно высокие заработные платы сохраняются у представителей IT-сферы и представителей рабочих специальностей (сварщики, электрики и так далее), сейчас эти вакансии крайне востребованы, но квалифицированных специалистов немного, ведь значительная их часть сейчас на фронте защищает нашу страну.