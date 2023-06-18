Близько 1200 гривень додатково: частина пенсіонерів отримає чергову надбавку

Вже з червня в Україні почали виплачувати підвищені пенсії пенсіонерам, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку. При цьому перша виплата буде в трикратному розмірі. Це пов’язано зі специфікою обміну даними між державними реєстрами, адже фактично пенсії підвищили з квітня, але можливість виплатити надбавку з’явилася лише тепер.

Як зазначають в Пенсійному фонді, це підвищення торкнеться 401 тисячі працюючих пенсіонерів. Річ у тім, що їх стаж збільшується і кожні два роки їм перераховують пенсію з врахуванням нового стажу.

327,2 тисячі осіб отримали підвищення лише через збільшення стажу. Водночас середній розмір надбавки складе 179,4 гривні. В червні ж пенсіонери отримають надбавку у розмірі 538,2 гривні (потрійний розмір). Надалі будуть виплачувати додаткові 179,4 гривні щомісячно.

Ще 73,8 тисячі працюючи пенсіонерів отримали надбавку завдяки збільшенню років стажу та завдяки підвищенню розміру середньої заробітної плати. Це означає, що вже на пенсії вони отримали заробітну плату більшу, ніж до того, як вони вийшли на заслужений відпочинок. Тому при перерахунку їм також врахувати коефіцієнт заробітку. В червні вони отримають надбавку у розмірі 1127.4 гривні (потрійна виплата), надалі їм доплачуватимуть по 409,16 гривні на місяць.

Зазначимо, що чергове підвищення пенсій торкнеться тих осіб, які вийшли на пенсію за спеціальними законами. Мова йде про тих пенсіонерів, які раніше працювали журналістами, чиновниками, вченими та іншими. Ці спеціальні правила скасували раніше, тож нові пенсіонери не зможуть ними скористатися. Але для тих осіб, які вийшли на пенсію під час дії спеціальних законів, діятиме надбавка. Вони отримують 19,7% від розрахункового рахунку пенсії. Підвищення пенсій для цієї категорії заплановане на 1 липня.

Нагадаємо, що в Україні планують провести пенсійну реформу. таким чином українці зможуть отримувати одразу дві пенсії — одну державну, а іншу накопичену за рахунок власних внесків.