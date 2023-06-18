Около 1200 гривен дополнительно: часть пенсионеров получит очередную прибавку

Уже с июня в Украине начали выплачивать повышенные пенсии пенсионерам, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста. При этом первая выплата будет в трехкратном размере. Это связано со спецификой обмена данными между государственными реестрами, ведь фактически пенсии повысили с апреля, но возможность выплатить прибавку появилась только теперь.

Как отмечают в Пенсионном фонде, это повышение коснется 401 тысячи работающих пенсионеров. Дело в том, что их стаж увеличивается и каждые два года им пересчитывают пенсию с учетом нового стажа.

327,2 тысячи человек получили повышение только из-за увеличения стажа. В то же время средний размер надбавки составит 179,4 гривны. В июне же пенсионеры получат надбавку в размере 538,2 гривны (тройной размер). В дальнейшем будут выплачивать дополнительные 179,4 гривны ежемесячно.

Еще 73,8 тысячи работая пенсионеров получили прибавку благодаря увеличению лет стажа и благодаря повышению размера средней заработной платы. Это означает, что уже на пенсии они получили заработную плату большую, чем до того, как они вышли на заслуженный отдых. Поэтому при перерасчете им также учесть коэффициент заработка. В июне они получат надбавку в размере 1127.4 гривны (тройная выплата), в дальнейшем им будут доплачивать по 409,16 гривны в месяц.

Отметим, что очередное повышение пенсий коснется тех лиц, которые вышли на пенсию по специальным законам. Речь идет о тех пенсионерах, которые ранее работали журналистами, чиновниками, учеными и другими. Эти специальные правила отменили ранее, поэтому новые пенсионеры не смогут ими воспользоваться. Но для тех лиц, которые вышли на пенсию во время действия специальных законов, будет действовать надбавка. Они получают 19,7% от расчетного счета пенсии. Повышение пенсий для этой категории запланировано на 1 июля.

Напомним, что в Украине планируют провести пенсионную реформу. таким образом украинцы смогут получать сразу две пенсии – одну государственную, а другую накопленную за счет собственных взносов.