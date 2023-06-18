Дешевше 100 гривень на місяць: популярний мобільний оператор запускає дуже вигідний тариф

Тепер українці зможуть підключити тарифний план зі знижкою 50%. Vodafone запустив акцію, яка дозволяє клієнтам платити вдвічі менше. Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.

Українські оператори мобільного зв’язку постійно змагаються між собою за своїх абонентів та пропонують чимало цікавих акцій та вигідних пропозицій. Чергова пропозиція від “червоного” оператора пропонує акційні тарифи для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців які все ще не користуються корпоративним зв’язком від компанії Vodafone.

Разом з тим, взяти участь в акції можуть і ті мобільні номери, які переходять з підписки на контракту форму обслуговування в якості нового корпоративного абонента.

Відповідно до умов цієї акції абоненти отримають можливість користуватися знижкою протягом року з моменту підключення тарифного плану. Всі умови обслуговування в тарифних планах Vodafone Red Business залишаться без будь-яких змін.

Зазначається, що акція буде діяти з 1 січня 2023 року до 30 червня 2023 року включно. Потрібно зазначити, що вартість тарифу зі знижкою стартує від 65 гривень на місяць або 780 гривень за рік користування.

Новий тариф передбачає наступні можливості:

5+5 Гб Інтернету;

повний безліміт в мережі Vodafone;

100 хвилин для дзвінків на номери інших операторів;

100 смс повідомлень.

Крім вище перерахованих можливостей, також варто згадати онлайн PASS. Він передбачає безлімітний трафік на найвищій швидкості на користування популярними месенджерами — Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Всеукраїнська школа онлайн, Coursera, Duolingo, а також на здійснення аудіо та відеодзвінків в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Skype для бізнесу, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.

Загалом, це досить вигідна пропозиція, особливо з врахування акційної ціни. Тож ми рекомендуємо обов’язково спробувати цей тариф. Про умови підключення до тарифу можна дізнатися на офіційному сайті Vodafone.