З 1 липня представникам ще однієї професії збільшать заробітну плату

Днями стало відомо, що вже 1 липня 2023 року зростуть на 10% тарифні ставки та посадові оклади залізничників. про це повідомив голова правління акціонерного товариства “Укрзалізниця” Євген Лященко на засіданні президії Ради профспілки залізничників та транспортних будівельників України, яке відбулося 13 червня.

Євген Лященко зазначає, що підвищення заробітних плат залізничників були передбачені фінансовим планом товариства, який склали на 2023 рік. Зараз фінансова ситуація в компанії досить стабільна прогнозована, тож вже з наступного місяця, тобто з липня, є можливість підвищити ставки та посадові оклади працівникам компанії.

Також зараз в “Укрзалізниці” активно працюють над тим, щоб збільшити обсяги вантажних перевезень, адже зараз головне завдання цієї компанії — вийти на беззбитковий рівень. До того ж це дозволить і надалі знаходити нові можливості для того, щоб підвищувати заробітні плати й в майбутньому.

Зазначимо, що востаннє Укрзалізниця підвищувала заробітні плати залізничників ще до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, тобто у 2021 році. Водночас з моменту вторгнення російських окупантів на територію України суттєво зросли ціни на товари першої необхідності, тож підвищення заробітних плат є необхідним. Особливо зважаючи на той факт, що залізничники виконують вкрай важливу роботу, допомагаючи українцям евакуйовуватися з небезпечних територій та доставляти важливі для нашої перемоги вантажі.

Зазначимо, що в Україні дещо зросла середня заробітна плата, з 15 тисяч до 16,5 тисяч гривень, а кількість вакансій повернулася до довоєнних показників. Якщо говорити про кількість вакансій, то найбільше пропозицій традиційно в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях. Також несподівано в ТОП-5 областей за кількістю вакансій увійшла Харківщина. Попри те, що ця область досить сильно постраждала від російських окупантів та періодично піддається обстрілам, українці знаходять в собі сили продовжувати працювати для перемоги.