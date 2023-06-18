С 1 июля представителям еще одной профессии увеличат заработную плату

На днях стало известно, что уже с 1 июля 2023 года вырастут на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников. Об этом сообщил председатель правления акционерного общества “Укрзалізниця” Евгений Лященко на заседании президиума Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины, которое состоялось 13 июня.

Евгений Лященко отмечает, что повышение заработных плат железнодорожников были предусмотрены финансовым планом общества, который составили на 2023 год. Сейчас финансовая ситуация в компании достаточно стабильная прогнозируемая, поэтому уже со следующего месяца, то есть с июля, есть возможность повысить ставки и должностные оклады работникам компании.

Также сейчас в “Укрзалізниці” активно работают над тем, чтобы увеличить объемы грузовых перевозок, ведь сейчас главная задача этой компании – выйти на безубыточный уровень. К тому же это позволит и в дальнейшем находить новые возможности для того, чтобы повышать заработные платы и в будущем.

Отметим, что последний раз Укрзалізниця повышала заработные платы железнодорожников еще до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов, то есть в 2021 году. В то же время с момента вторжения российских оккупантов на территорию Украины существенно выросли цены на товары первой необходимости, поэтому повышение заработных плат необходимо. Особенно учитывая тот факт, что железнодорожники выполняют крайне важную работу, помогая украинцам эвакуироваться из опасных территорий и доставлять важные для нашей победы грузы.

Отметим, что в Украине несколько выросла средняя заработная плата, с 15 тысяч до 16,5 тысячи гривен, а количество вакансий вернулось к довоенным показателям. Если говорить о количестве вакансий, то больше всего предложений традиционно в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской областях. Также неожиданно в ТОП-5 областей по количеству вакансий вошла Харьковщина. Несмотря на то, что эта область достаточно сильно пострадала от российских оккупантов и периодически подвергается обстрелам, украинцы находят в себе силы продолжать работать для победы.