Есть в каждом доме: уже в следующем году в Украине запретят продажу целого ряда товаров

В конце мая был принят закон о присоединении к Минаматской конвенции Он предусматривает ограничение добычи и использования ртути.

Уже с 2024 года в Украине запретят использовать ртутные термометры. Это предусматривает новый законопроект №0199, который приняли в конце мая и который сейчас находится на подписи у президента.

Таким образом Украина присоединится к Минаматской конвенции, поэтому вне закона окажутся ртутные термометры, приборы для измерения давления, определенные виды батареек, люминесцентные лампы, барометры и даже некоторые косметические средства.

Однако есть и некоторые исключения, они касаются оборонной промышленности, а также изделий, которые не имеют альтернативы.

Отмечается, что присоединение к этой конвенции поможет Украине избежать неприятных случаев, как со столичным заводом “Радикал”, где из-за демонтажа корпуса и уничтожения резервуара с отходами в воздух попали ртутные испарения, загрязнив 4 гектара вокруг завода.

В то же время это избавит миллионы украинских семей от привычных ртутных термометров.

Это нововведение можно назвать положительным, ведь несмотря на все, ртуть – это токсичный металл, который накапливается в организме и не разлагается в природе.

Для справки. Минаматскую конвенцию о ртути приняли еще в 2013 году, в силу она вступила в 2017 году. Конвенция получила свое название в честь японского города Минамата, где в конце 1950-х годов ртуть из промышленных сточных вод привела к отравлению более двух тысяч человек.

С учетом того, что есть альтернатива, лучше уже сейчас отказаться от использования ртутных термометров или старых лампочек, которые содержат ртуть. Однако такие предметы ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорку. Стоит поинтересоваться, где их можно сдать для безопасной утилизации. Например, этим можно поинтересоваться в поликлинике или больнице вашего населенного пункта, ведь там точно знают, куда можно отдать старые термометры.