Є в кожній оселі: вже наступного року в Україні заборонять продаж цілого ряду товарів

Наприкінці травня було прийнято закон про приєднання до Мінаматської конвенції. Він передбачає обмеження добування та використання ртуті.

Вже з 2024 року в Україні заборонять використовувати ртутні термометри. Це передбачає новий законопроєкт №0199, який прийняли в кінці травня і який зараз знаходиться на підписи в президента.

Таким чином Україна приєднається до Мінаматської конвенції, тож поза законом опиняться ртутні термометри, прилади для вимірювання тиску, певні види батарейок, люмінесцентні лампи, барометри та навіть деякі косметичні засоби.

Однак є й деякі виключення, вони стосуються оборонної промисловості, а також виробів, які не мають альтернативи.

Зазначається, що приєднання до цієї конвенції допоможе Україні уникнути неприємних випадків, як зі столичним заводом “Радикал”, де через демонтаж корпуса та знищення резервуара з відходами в повітря потрапили ртутні випари, забруднивши 4 гектари навколо заводу.

Водночас це позбавить мільйони українських сімей від звичних ртутних термометрів.

Це нововведення можна назвати позитивним, адже попри все, ртуть — це токсичний метал, який накопичується в організмі та не розкладається в природі.

Для довідки. Мінаматську конвенцію про ртуть прийняли ще у 2013 році, чинності вона набрала у 2017 році. Конвенція отримала свою назву в честь японського міста Мінамата, де наприкінці 1950-х років ртуть з промислових стічних вод призвела до отруєння понад двох тисяч осіб.

З врахування того, що є альтернатива, краще вже зараз відмовитися від використання ртутних термометрів чи старих лампочок, які містять ртуть. Однак такі предмети ні в якому разі не можна викидати у смітник. Варто поцікавитися, де їх можна здати для безпечної утилізації. Для прикладу цим можна поцікавитися в поліклініці чи лікарні вашого населеного пункту, адже там точно знають, куди можна віддати старі термометри.