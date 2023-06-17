Единственный банк в Украине который это делает: ПриватБанк пошел на встречу клиентам

Популярный государственный банк анонсировал возобновление услуги уже с четверга 22 июня. “Приват” вернет себе статус единственного в Украине банка, терминалы которого принимают иностранную валюту.

ПриватБанк прекратил принимать доллары и евро в своих терминалах с 29 мая. С того времени проводить операции с иностранной валютой можно только в кассах отделений. Но уже с 22 июня услуга снова будет доступна в терминалах самообслуживания.

Согласно официальному сообщению банка, известно, что Приват возобновит прием наличной иностранной валюты с зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил.

Поэтому уже на следующей неделе украинцы снова получат возможность менять доллары и евро пополнять валютные карты, депозит или выплачивать валютные кредиты в терминалах ПриватБанка.

Относительно того, почему Приват прекратил операции с валютой через терминалы самообслуживания, то официальной информации не было. Однако известно, что решение было принято на фоне многочисленных жалоб и то, что банки отказывались принимать “старые” банкноты” (часто такие деньги не являются изношенными, но клиентам откажут в их обмене). Эксперты отмечают, что клиенты довольно часто проводили операции в терминалах ПриватБанка с использованием старых купюр, которые после изъятия нужно было отправлять в страну происхождения на процедуру инкассо.

Если же услуга заработает 22 июня, как это обещают, то Приват снова получит статус единственного в Украине банка, чьи терминалы принимают доллары и евро.

Также стало известно, что в ночь на 18 июня с 00:30 до 6:00 временно будет остановлена работа ПриватБанка. Невозможно будет рассчитаться карточкой, воспользоваться банкоматами или сроками. Такие работы обычно проводят в ночь с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Поэтому в банке просят клиентов учесть интервал проведения технических работ.