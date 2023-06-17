Єдиний банк в Україні який це робить: ПриватБанк пішов на зустріч клієнтам

Популярний державний банк анонсував відновлення послуги вже з четверга 22 червня. “Приват” поверне собі статус єдиного в Україні банка, термінали якого приймають іноземну валюту.

ПриватБанк припинив приймати долари та євро у своїх терміналах з 29 травня. З того часу проводити операції з іноземною валютою можна лише в касах відділень. Але вже з 22 червня послуга знову буде доступна в терміналах самообслуговування.

Згідно з офіційним повідомленням банку, відомо, що Приват відновить прийом готівкової іноземної валюти з зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм та правил.

Тож вже наступного тижня українці знову отримають можливість міняти долари та євро поповнювати валютні картки, депозит або виплачувати валютні кредити в терміналах ПриватБанку.

Щодо того, чому Приват припинив операції з валютою через термінали самообслуговування, то офіційної інформації не було. Однак відомо, що рішення було прийнято на фоні численних скарг та те, що банки відмовлялися приймати “старі” банкноти” (часто такі гроші не є зношеними, але клієнтам відмовлять в їх обміні). Експерти зазначають, що клієнти досить часто проводили операції в терміналах ПриватБанку з використанням старих купюр, які після вилучення потрібно було відправляти в країну походження на процедуру інкассо.

Якщо ж послуга запрацює 22 червня, як це обіцяють, то Приват знову отримає статус єдиного в Україні банку, чиї термінали приймають долари та євро..

Також стало відомо, що в ніч на 18 червня з 00:30 до 6:00 тимчасово буде зупинена робота ПриватБанку. Не можливо буде розрахуватися карткою, скористатися банкоматами чи термінами. Такі роботи зазвичай проводять в ніч з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Тож в банку просять клієнтів врахувати інтервал проведення технічних робіт..