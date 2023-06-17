В Украине создадут специальный реестр лиц, которым запрещено пересекать границу

Пока в Украине не действуют никакие льготы или послабления относительно оплаты коммуналки, уплаты кредитов и т.п. Если в начале войны к должникам относились очень лояльно, то сейчас все вернулось к довоенным правилам. Более того, даже стало жестче. Например, теперь должников за коммуналку будут вносить в специальный реестр. В него лучше не попадать, ведь те, кого туда внесут, будут иметь массу ограничений, будут сталкиваться со многими неудобствами и проблемами.

Нельзя иметь никаких долгов

Еще несколько месяцев назад должников наказывали, если сумма долга превышала 100 тысяч гривен. Сегодня же вы можете попасть в так называемый реестр должников, даже если задолжаете всего 100 гривен. И речь не только о коммунальных услугах. Туда будут записывать всех, кто не платит алименты, штрафы ПДД, и вообще имеет хотя бы одно открытое исполнительное производство по долгам.

Вот, как будут наказывать таких лиц:

Происходит блокировка всех счетов, то есть не только от одного банка, а одновременно все, которые имеет лицо. Также будет действовать ограничение на открытие новых счетов. Здесь есть несколько нюансов. Если долг велик и лицо не может его сразу погасить, чтобы снять блокировку, можно через суд добиться некоторых послаблений. Должник имеет право ежемесячно пользоваться суммой эквивалентной двум минимальным зарплатам. Это при условии, что на счетах эта сумма есть и должник хочет ее снять. Также попавшие в реестр не смогут свободно пересекать границу. Уезжать из Украины будет запрещено. Запрет регистрировать какие-либо сделки через нотариуса. Сюда также включают продажу недвижимости.

На время действия военного положения отключать должников от коммунальных услуг нельзя. На это соответствующие организации попросту не имеют права. Что касается долга, то должник также может обратиться за его реструктуризацией, то есть разделить на доли и платить теми суммами, которые являются для него подъемными.