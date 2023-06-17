В Україні створять спеціальний реєстр осіб, яким заборонено перетинати кордон

Наразі в Україні не діють ніякі пільги чи послаблення стосовно оплати комуналки, сплати кредитів тощо. Якщо на початку війни до боржників відносилися дуже лояльно, то зараз все повернулося до довоєнних правих. Ба більше, навіть стало жорсткіше. Наприклад, тепер тих хто боргує оплату за комуналку будуть вносити у спеціальний реєстр. В нього краще не потрапляти, адже ті кого туди внесуть матимуть масу обмежень, стикатимуться з багатьма незручностями й проблемами.

Боргувати не можна нічого

Ще кілька місяців тому боржників карали, якщо сума боргу перевищувала 100 тисяч гривень. Сьогодні ж ви можете потрапити у так званий реєстр боржників, навіть якщо боргуєте всього 100 гривень. І мова не лише про комунальні послуги. Туди записуватимуть всіх, хто не сплачує аліменти, штрафи ПДР, і взагалі має бодай одне відкрите виконавче провадження через борги.

Ось, як каратимуть таких осіб:

Відбуватиметься блокування всіх рахунків, тобто не лише від одного банку, а одночасно всі, які особа має. Також діятиме обмеження на відкриття нових рахунків. Тут є кілька нюансів. Якщо борг великий і особа не може його відразу погасити, щоб зняти блокування, можна через суд добитися деяких послаблень. Боржник має право щомісяця користуватися сумою еквівалентною двом мінімальним зарплатам. Це за умови, що на рахунках ця сума є, і боржник хоче її зняти. Також ті хто потрапить в реєстр не зможуть вільно перетинати кордон. Виїжджати з України буде заборонено. Заборона реєструвати будь-які угоди через нотаріуса. Сюди також включають продаж нерухомості.

На час дії воєнного стану відключати боржників від комунальних послуг не можна. На це відповідні організації просто не мають права. Стосовно боргу, то боржник також може звернутися за його реструктуризацією, тобто поділити на частки й сплачувати тими сумами, які є для нього підйомними.