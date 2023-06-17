“Гости” придут почти в каждый дом: в Украине стартовали массовые проверки

В Украине есть определенные правила, утвержденные действующим законодательством, согласно которым регулярно в течение определенного периода времени проходят проверки счетчиков. Сейчас начинается именно такой период, поэтому украинцам следует приготовиться. Проверяющие специалисты могут посетить вас в любой момент. Некоторые компании заблаговременно предупреждают потребителей. Если же отказаться от проверки, можно получить штраф. О его сумме пока неизвестно. Штраф не будут заставлять платить отдельным счетом, а до плюсуют к ежемесячным коммунальным услугам. А так как сегодня за коммунальные долги блокируют банковские счета и не выпускают заграницу, придется все оплатить.

Проверка необходима для сохранения точности показателей

Заместитель директора “Львовтеплоэнерго” Игорь Нестерук рассказывает, что срочно нужно проводить такую проверку, и проводить ее в сжатые сроки. Все потому, что счетчики не проверяли уже очень давно. Как только началась война, такую проверку вообще отменили и только сейчас снова вернули.

Проверят счетчики на воду, газ, электроэнергию и тепло.

Штрафы могут быть и после проверки

Получить штраф можно и после проверки, если специалисты заметят вмешательство в работу счетчика. Суммы достаточно весомые, сегодня такой штраф может превышать и 100 000 гривен. Известно, что многие украинцы судятся с компаниями из-за подобных долгов. Люди говорят, что не повреждали пломбу и самовольно ничего не делали со счетчиками. Эксперты, проводившие осмотр или плановую замену, имеют другое мнение. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, обязательно храните всю документацию о том, что счетчик проверяли узкопрофильные специалисты. Если же должна быть замена, то соглашайтесь только если специалисты имеют с собой новый счетчик, который сразу могут установить. В противном случае вы опять же подвергаете себя штрафу.