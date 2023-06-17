“Гості” завітають майже в кожен дім: в Україні стартували масові перевірки

В Україні є певні правила затверджені чинним законодавством згідно з якими регулярно впродовж певного періоду часу відбуваються перевірки лічильників. Наразі розпочинається саме такий період, тож українцям варто приготуватися. Фахівці, що перевіряють, можуть завітати в гості у будь-який момент. Деякі компанії завчасно попереджають споживачів. Якщо ж відмовитися від перевірки, то можна отримати штраф. Про його суму поки невідомо. Штраф не змушуватимуть платити окремим рахунком, а доплюсують до щомісячних комунальних послуг. А так, як сьогодні за комунальні борги блокують банківські рахунки та не випускають закордон, то доведеться все оплатити.
Перевірка потрібна для збереження точності показників
Заступник директора “Львівтеплоенерго” Ігор Нестерук розповідає, що наразі терміново потрібно проводити таку перевірку, і проводити її у стилі терміни. Все через те, що лічильники не перевіряли вже дуже давно. Як тільки почалася війна таку перевірку взагалі скасували й лише зараз знову повернули.
Перевірятимуть лічильники на воду, газ, електроенергію та тепло.
Штрафи можуть бути й після перевірки
Отримати штраф можна й після перевірки, якщо спеціалісти помітять втручання у роботу лічильника. Суми доволі вагомі, сьогодні такий штраф може перевищувати й 100 000 гривень. Відомо, що багато українців судяться з компаніями, через подібні борги. Люди кажуть, що не пошкоджували пломбу та самовільно не робили нічого з лічильниками. Експерти, які проводили огляд або планову заміну мають іншу думку. Щоб не потрапити у подібну ситуацію, обов’язково зберігайте всю документацію, про те, що лічильник перевіряли вузькопрофільні фахівці. Якщо ж має бути заміна, то погоджуйтесь на неї лише якщо спеціалісти мають з собою новий лічильник, який відразу можуть встановити. В протилежному випадку ви знову ж наражаєте себе на штраф.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter