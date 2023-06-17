“Гості” завітають майже в кожен дім: в Україні стартували масові перевірки

В Україні є певні правила затверджені чинним законодавством згідно з якими регулярно впродовж певного періоду часу відбуваються перевірки лічильників. Наразі розпочинається саме такий період, тож українцям варто приготуватися. Фахівці, що перевіряють, можуть завітати в гості у будь-який момент. Деякі компанії завчасно попереджають споживачів. Якщо ж відмовитися від перевірки, то можна отримати штраф. Про його суму поки невідомо. Штраф не змушуватимуть платити окремим рахунком, а доплюсують до щомісячних комунальних послуг. А так, як сьогодні за комунальні борги блокують банківські рахунки та не випускають закордон, то доведеться все оплатити.

Перевірка потрібн а для збереження точності показників

Заступник директора “Львівтеплоенерго” Ігор Нестерук розповідає, що наразі терміново потрібно проводити таку перевірку, і проводити її у стилі терміни. Все через те, що лічильники не перевіряли вже дуже давно. Як тільки почалася війна таку перевірку взагалі скасували й лише зараз знову повернули.

Перевірятимуть лічильники на воду, газ, електроенергію та тепло.

Штрафи можуть бути й після перевірки

Отримати штраф можна й після перевірки, якщо спеціалісти помітять втручання у роботу лічильника. Суми доволі вагомі, сьогодні такий штраф може перевищувати й 100 000 гривень. Відомо, що багато українців судяться з компаніями, через подібні борги. Люди кажуть, що не пошкоджували пломбу та самовільно не робили нічого з лічильниками. Експерти, які проводили огляд або планову заміну мають іншу думку. Щоб не потрапити у подібну ситуацію, обов’язково зберігайте всю документацію, про те, що лічильник перевіряли вузькопрофільні фахівці. Якщо ж має бути заміна, то погоджуйтесь на неї лише якщо спеціалісти мають з собою новий лічильник, який відразу можуть встановити. В протилежному випадку ви знову ж наражаєте себе на штраф.