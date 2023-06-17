Популярная услугу cтанет временно недоступной в”Дія”

Украинцы не смогут пользоваться государственной программой еВідновлення в течение трех ближайших дней. После чего услуга должна возобновить работу, более того, она заработает “быстрее и лучше”.

На портале и в мобильном приложении “Дія” ближайшие дни не будет работать программа государственной помощи “еВідновлення”. Доступ к услуге вернется уже с 19 июня, об этом сообщили в официальном Telegram канале сервиса.

Согласно официальному сообщению стало известно, что причина остановки услуги – необходимость обновить реестры. В общем комплексная услуга “еВідновлення” работает с данными из государственного Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Поэтому его переводят на новый дата-центр.

Разработчики уверяют, что новое оборудование позволит реестру работать гораздо быстрее и лучше. Для граждан это означает, что они получат доступ к улучшенной версии этой услуги.

Также в сервисе Дія в очередной раз напомнили, что сам по себе сервис не сохраняет персональные данные, а лишь подтягивает информацию из реестров. Поэтому если заявление уже подано, то комиссия продолжает их рассматривать. Временное отсутствие доступа к услуге связано лишь с невозможностью подать новую заявку в ближайшие три дня.

Напомним, что в середине апреля этого года Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты компенсаций для восстановления жилья, которое подверглось повреждениям в результате ведения боевых действий. Тогда же начали тестировать программу “еВідновлення”.

Позже граждане массово жаловались на то, что они не смогли подать заявку по программе “еВідновлення”, поскольку Дія не отображала их жилье. Однако эта проблема окончательно исчезнет после возобновления работы.

Отметим, что на днях стало известно, что в Дія теперь можно будет закрыть ФЛП. Ранее в несколько кликов можно было открыть ФЛП без необходимости обращаться в Государственную налоговую службу. Теперь доступно закрытие ФЛП, пока лишь бета-версия, к тому же процедура будет совершенствоваться.