В “Дії” тимчасово відключать популярну послугу

Українці не зможуть користуватися державною програмою єВідновлення протягом трьох найближчих днів. Після чого послуга має відновити роботу, навіть більше, вона запрацює “швидше та краще”.

На порталі та в мобільному додатку “Дія” найближчі дні не працювати програма державної допомоги “єВідновлення”. Доступ до послуги повернеться вже з 19 червня, про це повідомили в офіційному Telegram каналі сервісу.

Згідно з офіційним повідомленням стало відомо, що причина зупинки послуги — необхідність оновити реєстри. Загалом комплексна послуга “єВідновлення” працює з даними із державного Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Тож його переводять на новий дата-центр.

Розробники запевняють, що нове обладнання дозволить реєстру працювати набагато швидше та краще. Для громадян це означає, що вони отримають доступ до покращеної версії цієї послуги.

Також в сервісі Дія вже вкотре нагадали, що сам по собі сервіс не зберігає персональні дані, а лише підтягує інформацію із реєстрів. Тож якщо заява вже подана, то комісія продовжує їх розглядати. Тимчасова відсутність доступу до послуги пов’язана лише з неможливістю подати нову заявку в найближчі три дні.

Нагадаємо, що в середині квітня цього року Кабінет міністрів України затвердив порядок виплати компенсацій для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень в результаті ведення бойових дій. Тоді ж почали тестувати програму “єВідновлення”.

Пізніше громадяни масово скаржилися на те, що вони не змогли подати заявку за програмою “єВідновлення”, оскільки Дія не відображала їхнє житло. Однак ця проблема остаточно зникне після відновлення роботи.

Зазначимо, що днями стало відомо, що в Дія тепер можна буде закрити ФОП. Раніше в кілька кліків можна було відкрити ФОП без необхідності звертатися до Державної податкової служби. Тепер доступне закриття ФОП, поки лише бета-версія, до того ж процедура вдосконалюватиметься.