Разоблачены популярные схемы, по которым обманывают украинских заробитчан в Польше

Несмотря на войну в этом году в Польшу снова уехало очень много украинцев с целью заработать денег. Едут преимущественно женщины, ведь для большинства мужчин граница закрыта. Женщины чаще всего ищут работу на полях, теплицах, на различных предприятиях, где нужно стоять на конвейере. Все бы ничего, но все больше людей жалуются на то, что едут на одни условия, а приезжают совсем на другие. И зарплата не та, и требования к работникам более жесткие и сделать с этим нечего. Как не попасть в схожую ситуацию? Эксперты поделились своими знаниями.

Как нужно искать работу, чтобы успешно трудоустроиться?

Чаще всего в затруднительное положение попадают те украинцы, которые едут в Польшу из-за сомнительных компаний-посредников. Таких очень много и к сожалению они ищут просто дешевую рабочую силу. Представители таких фирм обещают людям хорошие условия, высокую з/п, а на деле получается все совсем по-другому. Вот что нужно делать, чтобы обезопасить себя:

Ищите вакансии только через знакомых, которые могут вам с уверенностью сказать, что условия и зарплата действительно соответствуют действительности. Поинтересуйтесь средними зарплатами по стране. Если вам обещают зарплату выше той, которую получают другие украинцы на подобных вакансиях — не ведитесь. Вероятно, это просто «замыливание» глаз, или чего хуже — мошенничество. Тогда вы останетесь без денег и без работы. Если вы ищете работу не из Украины, а находясь в Польше, ищите прямого работодателя, не посредников. Старайтесь трудоустраиваться официально, чтобы находиться в стране легально. Именно с нелегалами поляки обращаются очень плохо. Им и зарплаты задерживают и частенько недоплачивают. А для чего, если лицо и так никуда не пожалуется, потому что само сразу будет иметь массу проблем.

Многие украинцы говорят, что сейчас в Польше зарплаты для наших соотечественников варьируются от 28 000 до 35 000 гривен. Но все зависит от вашей квалификации, знания языка и работодателя. Зарабатывать можно и гораздо больше.