В Италии продают дома за 1 евро, но есть нюанс: детали инициативы

Купить дом в солнечной Италии за 1 евро кажется просто нереальным. Однако это стало возможным в рамках новой правительственной социальной программы Дом за 1 евро. Воспользоваться программой могут как итальянцы, так и иностранцы и украинцы, в том числе. За эту символическую сумму вы можете купить старый дом, от которого отказались его владельцы или наследники. Преимущественно это дома в небольших городах или даже селах владельцы которых выбрали для жизни мегаполис. Очень часто владельцы это пожилые люди, не имеющие наследников, поэтому завещают дом властям. Последние в свою очередь решили распродавать их желающим за символические суммы, но с определенными условиями.

Какие условия данного проекта?

Купив такой дом лицо обязуется произвести в нем ремонт и жить там длительный период времени. При этом важным условием является найм местных строителей и работников. Также, вы должны покупать все строительные материалы и мебель в местных магазинах. Таким образом, власти решили бороться с безработицей в регионах и поддерживать малый и средний бизнес. Это гораздо выгоднее, чем ждать неизвестно сколько времени, пока появится желающий купить дом за его полную стоимость.

Во сколько действительно обойдется дом?

Ремонт среднестатистического дома будет стоить от 20 до 40 тысяч евро. Это если не фантазировать с дизайнерскими решениями, мебелью и сантехникой под индивидуальный заказ. Также важно знать, что в Италии нельзя менять внешние фасады, если они имеют историческую ценность.

Кроме этого, придется оплатить стоимость юридических услуг — примерно 3000 евро и от 1 до 10 тысяч евро гарантийного сбора.

Что касается регионов, где можно приобрести дом за 1 евро, то это практически вся Италия. Северный регион, центральный, южный, а также Сардиния и Сицилия.