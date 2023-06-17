В Італії продають будинки за 1 євро, але є нюанс: деталі ініціативи

Купити будинок у сонячній Італії за 1 євро здається просто чимось нереальним. Однак це стало можливим в рамках нової урядової соціальної програми “Дім за 1 євро”. Скористуватися програмою можуть як італійці, так й іноземці й українці в тому числі. За цю символічну суму ви можете купити старий будинок від якого відмовилися його власники або спадкоємці. Переважно це будинки в невеликих містах, або навіть селах власники яких вибрали для життя мегаполіс. Дуже часто власники це літні люди, які не мають спадкоємців, тому заповідають будинок владі. Остання своєю чергою вирішила розпродувати їх бажаючим за символічні суми, але з певними умовами.

Які умови даного проєкту?

Купивши такий будинок особа зобов’язується зробити в ньому ремонт і жити там тривалий період часу. При цьому важливою умовою є найм місцевих будівельників та працівників. Також, ви маєте купувати всі будівельні матеріали й меблі у місцевих магазинах. Таким чином, влада вирішила боротися з безробіттям в регіонах і підтримувати малий та середній бізнес. Це набагато вигідніше ніж чекати невідомо скільки часу, допоки з’явиться бажаючий купити будинок за його повну вартість.

У скільки насправді обійдеться будинок?

Ремонт середньостатистичного будинку, буде вартувати від 20 до 40 тисяч євро. Це якщо не фантазувати з дизайнерськими рішеннями, меблями та сантехнікою під індивідуальне замовлення. Також, важливо знати, що в Італії не можна змінювати зовнішні фасади, якщо вони мають історичну цінність.

Крім цього доведеться оплатити вартість юридичних послуг — приблизно 3000 євро і від 1 до 10 тисяч євро гарантійного збору.

Щодо регіонів де можна придбати будинок за 1 євро, то це практично вся Італія. Північний регіон, центральний, південний, а також Сардинія і Сицилія.