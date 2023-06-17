Викрито популярні схеми за якими обманюють українських заробітчан у Польщі

Попри війну цього року в Польщу знову поїхало дуже багато українців з метою заробити грошей. Їдуть переважно жінки, адже для більшості чоловіків кордон закритий. Жінки найчастіше шукають роботу на полях, у теплицях, на різноманітних підприємствах, де потрібно стояти на конвеєрі. Все б нічого, але все більше людей скаржаться на те, що їдуть на одні умови, а приїжджають на зовсім інші. І зарплата не та, і вимоги до працівників жорсткіші й вдіяти з цим нічого. Як не потрапити у подібну ситуацію? Експерти поділилися своїми знаннями.
Як потрібно шукати роботу, щоб вдало працевлаштуватись?
Найчастіше у скрутне становище потрапляють ті українці, які їдуть в Польщу через сумнівні компанії-посередників. Таких є дуже багато і на жаль вони шукають просто дешеву робочу силу. Представники таких фірм обіцяють людям хороші умови, високу зарплатню, а на ділі виходить все зовсім по-іншому. Ось, що треба робити, щоб убезпечити себе:
- Шукайте вакансії лише через знайомих, які можуть вам впевнено сказати, що умови та зарплатня дійсно відповідають дійсності.
- Поцікавтесь середніми зарплатами по країні. Якщо вам обіцяють зарплатню вищу тої, що отримують інші українці на схожих вакансіях — не ведіться. Ймовірно це просто “замилювання” очей, або й чого гірше — шахрайство. Тоді ви лишитесь і без грошей і без роботи.
- Якщо шукаєте роботу не з України, а перебуваючи у Польщі, шукайте прямого роботодавця, не посередників.
- Намагайтесь працевлаштовуватись офіційно, щоб перебувати в країні легально. Саме з нелегалами поляки поводяться дуже зухвало. Їм і зарплати затримують і частенько недоплачують. А для чого, якщо особа й так нікуди не поскаржиться, тому що сама відразу ж матиме масу проблем.
Багато українців кажуть, що зараз в Польщі зарплати для наших земляків варіюються від 28 000 до 35 000 гривень. Але все залежить від вашої кваліфікації, знання мови й роботодавця. Заробляти можна й набагато більше.
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