Викрито популярні схеми за якими обманюють українських заробітчан у Польщі

Попри війну цього року в Польщу знову поїхало дуже багато українців з метою заробити грошей. Їдуть переважно жінки, адже для більшості чоловіків кордон закритий. Жінки найчастіше шукають роботу на полях, у теплицях, на різноманітних підприємствах, де потрібно стояти на конвеєрі. Все б нічого, але все більше людей скаржаться на те, що їдуть на одні умови, а приїжджають на зовсім інші. І зарплата не та, і вимоги до працівників жорсткіші й вдіяти з цим нічого. Як не потрапити у подібну ситуацію? Експерти поділилися своїми знаннями.

Як потрібно шукати роботу, щоб вдало працевлаштуватись?

Найчастіше у скрутне становище потрапляють ті українці, які їдуть в Польщу через сумнівні компанії-посередників. Таких є дуже багато і на жаль вони шукають просто дешеву робочу силу. Представники таких фірм обіцяють людям хороші умови, високу зарплатню, а на ділі виходить все зовсім по-іншому. Ось, що треба робити, щоб убезпечити себе:

Шукайте вакансії лише через знайомих, які можуть вам впевнено сказати, що умови та зарплатня дійсно відповідають дійсності. Поцікавтесь середніми зарплатами по країні. Якщо вам обіцяють зарплатню вищу тої, що отримують інші українці на схожих вакансіях — не ведіться. Ймовірно це просто “замилювання” очей, або й чого гірше — шахрайство. Тоді ви лишитесь і без грошей і без роботи. Якщо шукаєте роботу не з України, а перебуваючи у Польщі, шукайте прямого роботодавця, не посередників. Намагайтесь працевлаштовуватись офіційно, щоб перебувати в країні легально. Саме з нелегалами поляки поводяться дуже зухвало. Їм і зарплати затримують і частенько недоплачують. А для чого, якщо особа й так нікуди не поскаржиться, тому що сама відразу ж матиме масу проблем.

Багато українців кажуть, що зараз в Польщі зарплати для наших земляків варіюються від 28 000 до 35 000 гривень. Але все залежить від вашої кваліфікації, знання мови й роботодавця. Заробляти можна й набагато більше.