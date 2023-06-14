Ощадбанк ввел очень полезную и востребованную услугу для своих клиентов: все будет бесплатно

Ощадбанк – крупнейший государственный банк Украины, обслуживающий миллионы пользователей. Несмотря на то, что тут действительно получает услуги большая часть населения, но функционал банка моментами проигрывает тому же Привату или Моно. В последних все более модернизировано, более широкий перечень услуг, и большинство из них бесплатны, тогда как в Ощадбанке за кое-что еще нужно платить. Но компания явно готова работать над собой и совершенствоваться. В частности, руководство банка заявило, что теперь их клиентам доступна полезная услуга. В терминалах Ощад можно загрузить расчетные документы от компании Нафтогаз.

Все бесплатно и доступно в любом терминале

В любом терминале клиенты Ощадбанка и Нафтогаза могут распечатать акт сверки, справку об отсутствии долгов за газ и счет на оплату от “Нафтогаза”.

«Кроме того, в терминалах можно оплачивать счета за потребленный газ прямо в меню услуги», – сообщили в Ощадбанке.

Для того чтобы совершить любую из этих операций, нужно только ввести номер лицевого счета и указать фамилию плательщика.

Оплата за газ теперь будет происходить по-новому

И по теме Нафтогаза, добавим, что жители трех областей, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской будут платить за газ по-новому. Дело в том, что облгазы этих областей уже перешли под контроль Нафтогаза. По мере того как другие облгазы будут переходить под контроль компании, жители этих регионов тоже будут переходить на новые правила. А именно будут платить за газ и распределение газа одной платежкой.

“Нефтегаз” обещает предоставлять своим абонентам более качественный сервис. К примеру, усовершенствован формат квитанции за потребление и доставку газа – они будут поступать в одном конверте. В связи с изменением оператора по газораспределению изменяется только расчетный счет. Корректные реквизиты обнародуются на сайтах и социальных сетях предприятий в регионах, а платформы для приема оплаты автоматически обновляются в связи с расширением лицензионной деятельности. При этом, личные счета клиентов остаются те же“, — отметили в компании Нафтогаз.