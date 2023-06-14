Ощадбанк впровадив дуже корисну та затребувану послугу для своїх клієнтів: все буде безкоштовно

Ощадбанк — найбільший державний банк України, який обслуговує мільйони користувачів. Попри те, що тут дійсно отримує послуги більша частина населення, та функціонал банку моментами програє тому ж Привату чи Моно. В останніх все більш модернізовано, ширший перелік послуг, і більшість з них безкоштовні, тоді як в Ощадбанку за дещо ще потрібно платити. Та компанія явно готова працювати над собою і вдосконалюватися. Зокрема наразі керівництво банку заявило, що тепер їхнім клієнтам доступна корисна послуга. В терміналах Ощаду можна завантажити розрахункові документи від компанії Нафтогаз.

Все безкоштовно і доступно у будь-якому терміналі

В будь-якому терміналі клієнти Ощадбанку та Нафтогазу можуть видрукувати акт звірки, довідку про відсутність боргів за газ, та рахунок на оплату від “Нафтогазу”.

«Крім того, у терміналах можна оплачувати рахунки за спожитий газ прямо у меню послуги», – повідомили в Ощадбанку.

Для того, щоб здійснити будь-яку з цих операцій, потрібно лише ввести номер лицьового рахунка і вказати прізвище платника.

Оплата за газ тепер відбуватиметься по-новому

Й до теми Нафтогазу, додамо, що мешканці трьох областей, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської платитимуть за газ по-новому. Річ в тім, що облгази цих областей вже перейшли під контроль Нафтогазу. В міру того, як інші облгази переходитимуть під контроль компанії, мешканці цих регіонів теж переходитимуть на нові правила. А саме, платитимуть за газ та розподіл газу однією платіжкою.

“Нафтогаз” обіцяє надавати своїм абонентам більш якісний сервіс. Наприклад, вдосконалено формат квитанції за споживання і доставку газу – вони надходитимуть в одному конверті. У зв’язку зі зміною оператора з газорозподілу змінюється лише розрахунковий рахунок. Коректні реквізити оприлюднюються на сайтах і в соціальних мережах підприємств в регіонах, а платформи для прийому оплати автоматично оновлюються у зв’язку з розширенням ліцензійної діяльності. При цьому, особові рахунки клієнтів залишаються ті ж самі”, – зазначили у компанії Нафтогаз.