В Україні зафіксували літаючих кліщів: експерти розповіли про загрозу, яку вони несуть

Літо — це завжди період активності кліщів, які можуть заразити людину важкими недугами. Та окрім звичайних комах, які живуть на деревах, в Україні активізувалися ще й літаючі кліщі. Вони відрізняються від звичайних за зовнішнім виглядом та ступенем небезпеки, яку несуть. Вони є більш небезпечними від звичайних, адже переносять набагато більше хвороб. Зокрема можуть заразити інфекційним захворюванням анаплазмоз. Це захворювання зібрало до купи всю можливу симптоматику: підвищену температуру, пронос, блювоту, кашель, болі в суглобах, а ще збільшення деяких внутрішніх органів. У найгірших випадках все може закінчитися сепсисом. Щодо хвороби Лайма, то вчені не можуть однозначно стверджувати, що летючі кліщі її переносять.

Що треба знати про цих комах?

Летючих кліщів називаються лосиними. Це крихітні комахи коричневого кольору з хітиновою оболонкою на тілі. Лосиний кліщ набагато рідше кусає людей, порівняно зі звичайним. Навіть якщо він сів на голу ділянку тіла, то не факт, що вкусить. Може просто полетіти далі. Цей кліщ більше полює на тварин як диких, так і домашніх.

Якщо кліщ все-таки вкусив людину, то перше що вона відчує — біль і свербіж в області укусу. Слід від нього може зберігатися протягом трьох тижнів.

Летючий кліщ, як і звичайний найчастіше зустрічається у лісистій місцевості та заростях. Тобто потенційна загроза є всюди, де росте багато дерев і кущів: парки, ліси тощо. Експерти радять всім, хто відпочиває чи перебуває на природі обов’язково закривати голі ділянки тіла та користуватися спеціальними спреями від комах.

Що робити якщо летючий кліщ вкусив?

Місце укусу потрібно обробити перекисом водню, а якщо буде набряк, то антигістамінною маззю. Не можна чухати, адже так ви посприяєте розвитку бактеріальної інфекції. Якщо через кілька днів набряк не спаде, а місце укусу лише більше турбуватиме потрібно негайно звернутися до лікаря.