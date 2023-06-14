Назван самый распространенный знак зодиака в мире. Никогда не догадаетесь почему

Гороскоп состоит из 12 знаков Зодиака, каждому из которых отводится определенная часть года. Однако количество людей, рожденных под каждым из знаков довольно разное.

Почему так происходит?

Какой знак самый распространенный

Исследователи из Соединенных Штатов Америки утверждают, что больше всего людей в мире являются представителями знака Скорпион. Таких аж 9,6%.

Серебро и бронзу получают – Девы (9,4%) и Близнецы (9,3%).

Далее статистика по частотности выглядит следующим образом

Рыбы (9,1%)

Весы (8,8%)

Рак (8,5%)

Телец (8,3%)

Козерог (8,2%)

Овен (8,1%)

Стрелец (7,3%)

Лев (7,1%)

Водолей (6,3%)

Почему Скорпионов больше всего

Дело в том, что дети, которые родились под знаком Скорпиона, вероятно были зачаты в период с 1 февраля по 1 марта.

Поэтому можно предположить, что Скорпионов больше всего, ведь именно внутри этого периода весь мир отмечает День святого Валентина. В день всех законов в воздухе витает романтическое настроение.

Как спланировать зачатие, чтобы ребенок родился под выбранным знаком зодиака

Как известно, беременность длится около 40 недель. Соответственно, следует планировать зачатие так, чтобы роды выпали на месяц, который соответствует определенному знаку зодиака.

Поэтому чтобы увеличить вероятность рождения ребенка под тем или иным знаком, зачатие должно состояться в следующий период:

Овен – с 29 июня по 28 июля

Телец – с 29 июля по 28 августа

Близнецы – с 29 августа до 29 сентября

Рак – с 30 сентября до 30 октября

Лев – с 31 октября до 30 ноября

Дева – с 1 декабря до 31 декабря

Весы – с 1 января до 31 января

Скорпион – с 1 февраля до 1 марта

Стрелец – со 2 марта до 30 марта

Козерог – с 31 марта по 29 апреля

Водолей – с 30 апреля до 28 мая

Рыбы – с 29 мая до 28 июня

Хотя вряд ли знак зодиака будет иметь такое сильное влияние на судьбу ребенка, чтобы планировать зачатие на то или иное время. Лучше позаботиться о собственной готовности к тому, чтобы подарить жизнь новому человеку.