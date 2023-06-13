С 15 июня Киевстар коренным образом меняет цены на услуги и условия их предоставления

Компания Киевстар является одним из самых больших по численности абонентов мобильным оператором. Он обслуживает миллионы пользователей по всей территории Украины. Чтобы не терять клиентов и привлекать новых, компания регулярно внедряет какие-то изменения и обновления, касающиеся их тарифных планов. К примеру, сейчас Киевстар анонсировал о приятных новостях для тех, кто пользуется роумингом. Из-за войны заграницу выехало очень много украинцев, поэтому роуминг действительно стал популярным.

Изменения начнут действовать с 15 июня

“Уже буквально завтра начнут действовать эти обновления. О них компания указала на своем ресурсе.

В частности, увеличивается количество базовых пакетов для SMS, минут и МБ, которые предоставляются для отправки сообщений, звонков и интернета. Теперь для каждой из этих услуг можно использовать до 99 пакетов в сутки. При этом в случае, если и такого объема услуг будет недостаточно или у абонента не будет средств для оплаты полного пакета, он все равно будет оставаться на связи. В таких условиях оплата за услуги будет начисляться за 1 минуту, 1 SMS или 1 МБ в соответствии с таблицей”, — отметили представители компании на сайте.

Кроме этого, в 27 странах ЕС будут действовать старые условия акции “Роуминг, как дома”.

Также, Киевстар меняет ряд тарифов

Кроме этих обновлений более кардинальные изменения касаются тарифных планов. В частности, отменено шесть тарифов, а абонентам предлагают подключить один из трех новых тарифов, входящих в новую патриотическую линейку. Цены на новые тарифы варьируются от 175 до 500 гривен за 4 недели. Удешевить стоимость пакета можно. Для этого нужно посетить любое отделение компании. Также консультацию можно получить позвонив по горячей линии.