Українців змусять вернути левову частку допомоги, яку вони отримували від держави

В Україні існує багато видів соціальної допомоги. Деяка з’явилася вже під час війни, як от виплати тимчасово переміщеним особам, тоді як інша була ще задовго до воєнного стану. Наприклад, пільги та субсидії українці отримують незалежно від свого статусу та регіону проживання. На пільги претендують окремі категорії громадян: пенсіонери, військовослужбовці та члени їх родин, багатодітні родини тощо. На субсидію претендують абсолютно всі в кого в сім’ї сумарний дохід нижче норми.

Проте навіть якщо вам нарахували субсидію, ви маєте бути відповідальним і регулярно надавати у відповідні організації актуальні дані. Також, обов’язково потрібно повідомляти, якщо у вас змінилися якісь сімейні обставини. Наприклад, хтось в родині помер, чи народилася дитина. Чи в когось з членів домогосподарства на яке нарахована субсидія збільшилась заробітна плата. Якщо ці нюанси не повідомляти, гроші змусять повернути.

Субсидію доведеться повертати в ряді випадків

Отож, повернути субсидію змусять в наступних випадках:

Якщо в декларації була вказана невірна інформація про членів домогосподарства, в результаті чого було нараховано більшу суму субсидії ніж потрібно. Також повернути гроші доведеться, якщо в особи змінилися сімейні обставини й тепер вона не претендує на субсидію, але не повідомила про це відповідні організації протягом 30 днів. Якщо вам вже нараховано субсидію на наступний період, то “зайві” гроші можуть списувати з цієї суми. Тобто щомісяця вам приходитиме менше коштів, ніж могло б, але списати мають право не більше ніж 20% від загального розміру субсидії.

В Пенсійному фонді заявили, що роблять це для того, аби чесно розподіляти наявні ресурси між усіма хто їх потребує. Через те, що хтось отримує субсидію, яка йому не належить, в той час інша людина більш потребуюча не доотримує своєї допомоги.