Украинцев заставят вернуть львиную долю помощи, которую они получали от государства

В Украине существует множество видов социальной помощи. Некоторая появилась уже во время войны, как выплаты временно перемещенным лицам, тогда как другая была еще задолго до военного положения. К примеру, льготы и субсидии украинцы получают независимо от своего статуса и региона проживания. На льготы претендуют отдельные категории граждан: пенсионеры, военнослужащие и члены их семей, многодетные семьи.

На субсидию претендуют абсолютно все у кого в семье суммарный доход ниже нормы. Однако даже если вам начислили субсидию, вы должны быть ответственными и регулярно предоставлять в соответствующие организации актуальные данные. Также обязательно нужно сообщать, если у вас изменились какие-то семейные обстоятельства. Например, кто-то в семье умер, или родился ребенок. Или у кого-то из членов домохозяйства, на которое начислена субсидия, увеличилась заработная плата. Если эти нюансы не сообщать, деньги заставят вернуть.

Субсидию придется возвращать в ряде случаев

Итак, вернуть субсидию заставят в следующих случаях:

Если в декларации была указана неверная информация о членах домохозяйства в результате чего была начислена большая сумма субсидии, чем нужно. Также вернуть деньги придется, если у лица изменились семейные обстоятельства и теперь он не претендует на субсидию, но не уведомил об этом соответствующие организации в течение 30 дней. Если вам уже начислена субсидия на следующий период, то лишние деньги могут списывать с этой суммы. То есть ежемесячно вам будет приходить меньше средств, чем могло бы, но списать имеют право не более 20% от общего размера субсидии.

В Пенсионном фонде заявили, что делают это для того, чтобы честно распределять имеющиеся ресурсы между всеми, кто в них нуждается. Из-за того, что кто-то получает не принадлежащую ему субсидию, в то время другой человек более нуждающийся не получает свою помощь.