До 8500 гривень: стало відомо, за що можуть штрафувати українців згідно з новини правилами мобілізації

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці. Цілком логічно, що мобілізовувати військовозобов’язаних будуть аж допоки війна не закінчиться. За півтора року відбулося досить багато змін. Найбільше їх можна було відмітити з приходом літа 2023. З червня мобілізація відбувається за новими правилами й багатьом вони дуже не до вподоби. Нові правила передбачають вручення повісток ширшому колу осіб, а також штрафи й інші неприємні сюрпризи.

За що будуть штрафувати

Відтепер штраф можна отримати при працевлаштуванні, вступі в університет тощо. При чому штрафуватимуть не тільки військовозобов’язаного, а й роботодавців, вищі навчальні заклади, тобто тих осіб, які сприяють працевлаштуванню особи без супровідного документа з військкомату.

Тобто, якщо військовозобов’язаний працевлаштовується, то він обов’язково перед цим має стати на військовий облік. Це стосується й вступу до ВНЗ. Для осіб, яким ще немає 25 років, потрібно надати довідку про прописку. Військовозобов’язані мають надати військовий квиток або тимчасове посвідчення. Резервісти також мають надати військовий квиток.

Якщо це не буде виконано, то обом сторонам загрожує штраф від 5100 до 8500 гривень.

Повістки можуть вручати будь-де

Також багато питань стосовно того, чи дійсно представники військкоматів мають право видавати повістки будь-де. Адвокати кажуть, що таке право у них є. Повістку можуть вручити на роботі, у громадському транспорті, у парку чи навіть у магазині. При цьому зараз повістки вручатимуть навіть тим хто має білий квиток, який робить особу обмежено придатною для служби у воєнний час. Як мінімум медогляд пройти доведеться. Серед іншого, зменшено призовний вік. Тепер це не 27 років, а 25. Всі кому понад 25, автоматично вважаються військовозобов’язаними.