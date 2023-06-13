До 8500 гривен: стало известно, за что могут штрафовать украинцев согласно новым правилам мобилизации

В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на три месяца. Вполне логично, что мобилизовывать военнообязанных будут до тех пор, пока война не закончится. За полтора года произошло много изменений. Больше всего их можно было отметить с приходом лета 2023 года. С июня мобилизация происходит по новым правилам и многим они очень не нравятся. Новые правила предусматривают вручение повесток более широкому кругу лиц, а также штрафы и другие неприятные сюрпризы.

За что будут штрафовать

Теперь штраф можно получить при трудоустройстве, поступлении в университет и т.д. Причем будут штрафовать не только военнообязанного, но и работодателей, высшие учебные заведения, то есть тех лиц, которые способствуют трудоустройству без сопровождающего документа из военкомата.

То есть если военнообязанный трудоустраивается, то он обязательно перед этим должен стать на военный учет. Это касается и поступления в ВУЗы. Для лиц, которым еще нет 25 лет, нужно предоставить справку о прописке. Военнообязанные должны предоставить военный билет или временное удостоверение. Резервисты также должны предоставить военный билет.

Если это не будет выполнено, обеим сторонам грозит штраф от 5100 до 8500 гривен.

Повестки могут вручать где угодно

Также много вопросов относительно того, действительно ли представители военкоматов имеют право выдавать повестки где угодно. Адвокаты говорят, что такое право у них есть. Повестку могут вручить на работе, в общественном транспорте, в парке или даже в магазине. При этом сейчас повестки будут вручать даже имеющим белый билет, который делает лицо ограниченно пригодным для службы в военное время. Как минимум медосмотр пройти придется. Среди прочего, уменьшен призывной возраст. Теперь это не 27 лет, а 25. Все кому больше 25, автоматически считаются военнообязанными.