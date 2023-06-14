Vodafone запустив рекордно дешевий тариф: аналогів в Україні немає

Останнім часом ціни на послуги мобільних операторів лише зростають. Багатьом українцям це сильно не вподоби, адже не кожен користується всіма тими “плюшками”, які пропонують компанії взамін на доволі великі місячні абонплати. Так ось, приємна новина для тих хто любить економити. Компанія Водафон анонсувала акцію, за умовами якої підключити тарифний план можна з 50% знижкою. Звичайна його ціна від 130 гривень за 4 тижні, тобто зі знижкою це буде всього 65 гривень у місяць або 780 гривень на рік.

Хто може скористуватися акцією?

Наразі під цю акцію потрапляє кілька категорій осіб:

Юридичні особи та ФОП, які ще не використовують корпоративний зв’язок від Водафон. Номери, які переходять з підписки на контрактну форму обслуговування в якості корпоративного абонента.

Дана акція дозволяє підключити тариф за акційною ціною на 12 місяців. Скористуватися пропозицією можна до 30 червня 2023 року включно.

Ось, що входитиме в тариф за такою ціною:

5+5 Гб інтернету,

безліміт у мережі Vodafone,

100 хвилин на інші номери,

100 СМС,

Online PASS.

Online PASS — це окрема історія, яка передбачає безлімітний трафік на максимальній швидкості на відправлення тексту і картинок у Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Всеукраїнська школа онлайн та Coursera, Duolingo. Також можна здійснювати безлімітні аудіо та відео дзвінки в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Skype для бізнесу, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat та FaceTime.

Наразі це чи не найвигідніша пропозиція на ринку. Дешевших тарифів і подібних акцій не пропонує ні Київстар, ні Лайфселл, які є головними та єдиними конкурентами компанії Водафон. Київстар навпаки скасував більшість тарифних планів, а на їх місце запровадив патріотичну лінійку тарифів вартість яких становить від 175 грн.