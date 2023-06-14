Vodafone запустил рекордно дешевый тариф: аналогов в Украине нет

В последнее время цены на услуги мобильных операторов только растут. Многим украинцам это сильно не нравится, ведь не каждый пользуется всеми теми плюшками, которые предлагают компании взамен на довольно большие месячные абонплаты. Так вот, приятная новость для тех, кто любит экономить. Компания «Водафон» анонсировала акцию, по условиям которой подключить тарифный план можно с 50% скидкой. Обычная его цена от 130 гривен за 4 недели, то есть со скидкой это будет всего 65 гривен в месяц или 780 гривен в год.

Кто может воспользоваться акцией?

Под эту акцию попадает несколько категорий лиц:

Юридические лица и ФЛП, еще не использующие корпоративную связь от Водафон. Номера, переходящие с подписки на контрактную форму обслуживания в качестве корпоративного абонента.

Данная акция позволяет подключить тариф по акционной цене на 12 месяцев. Воспользоваться предложением можно до 30 июня 2023 включительно.

Вот что будет входить в тариф по такой цене:

5+5 Гб интернета,

безлимит в сети Vodafone,

100 минут на другие номера,

100 СМС,

Online PASS.

Online PASS — это отдельная история, которая предусматривает безлимитный трафик на максимальной скорости отправки текста и картинок в Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Всеукраинская школа онлайн и Coursera, Duolingo. Также можно совершать безлимитные аудио и видеозвонки в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Skype для бизнеса, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat и FaceTime.

Сейчас это самое выгодное предложение на рынке. Более дешевых тарифов и подобных акций не предлагает ни Киевстар ни Лайфселл, которые являются главными и единственными конкурентами компании Водафон. Киевстар наоборот отменил большинство тарифных планов, а на их место ввел патриотическую линейку тарифов, стоимость которых составляет от 175 грн.