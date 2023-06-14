Овочі за ціною м’яса? Як підрив Каховської ГЕС вплине на ринок овочів

Ціни на цибулю в Україні продовжують рости навіть влітку. Зараз вартість популярного овоча вдвічі більша за ціни станом на січень. Коли ж знизиться вартість цього овочу та багатьох інших.

На відміну від огірків та помідорів, які повільно дешевшають (в порівнянні з весною ціни знизилися приблизно на 50 гривень на кілограмі), цибуля ж продовжує дорожчати. Зараз вартість цього овоча в середньому на 17 гривень вища, якщо порівнювати з цінами станом на березень. Така тенденція зберігатиметься до середини літа. Принаймні такий прогноз дає директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Загалом літо — це період низьких цін на більшість овочів. Безумовно, ціни на помідори та огірки будуть палати до другої декади червня чи трохи довше, залежно від погоди. Але загалом ціна знизиться ще на 20-30% від поточного рівня. Стосовно цибулі, то ціна на цей овоч може стабілізуватися не раніше середини липня.

Ріпчаста цибуля в Україні дорожчала майже в два рази — від 35 до 70 гривень від січня 2023 року. Звичні ціни на цибулю встановляться лише осінню, коли великі агрохолдинги зберуть врожай.

Цього року великі аграрні підприємства висадили дуже багато цибулі, то осінню цей овоч буде продаватися за дуже доступними цінами.

Водночас, далеко не всі експерти такі оптимістичні. Річ у тім, що російські терористи підірвали Каховську ГЕС, а, як відомо головне виробництво цибулі в Україні було зосереджено на Херсонщині. Водночас імпорт цього овочу з країн Центральної Азії заблокований від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Однак наразі складно говорити про ситуацію з врожаєм цибулі, адже на це впливає надто багато факторів. Як от погода та наслідки підриву ГЕС, адже зараз оцінювати шкоду ще вкрай складно. При цьому вже відомо, що Україна залишиться без славетних херсонських кавунів, адже потік води знищив майбутній врожай.