Овощи по цене мяса? Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на рынок овощей

Цены на лук в Украине продолжают расти даже летом. Сейчас стоимость популярного овоща вдвое больше цены по состоянию на январь. Когда же снизится стоимость этого овоща и многих других.

В отличие от огурцов и помидоров, которые медленно дешевеют (по сравнению с весной цены снизились примерно на 50 гривен на килограмме), лук же продолжает дорожать. Сейчас стоимость этого овоща в среднем на 17 гривен выше, если сравнивать с ценами по состоянию на март. Такая тенденция будет сохраняться до середины лета. По крайней мере такой прогноз дает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В целом лето – это период низких цен на большинство овощей. Безусловно, цены на помидоры и огурцы будут падать до второй декады июня или чуть дольше, в зависимости от погоды. Но в целом цена снизится еще на 20-30% от текущего уровня. Относительно лука, то цена на этот овощ может стабилизироваться не раньше середины июля.

Репчатый лук в Украине дорожал почти в два раза – от 35 до 70 гривен с января 2023 года. Привычные цены на лук установятся только осенью, когда крупные агрохолдинги соберут урожай.

В этом году крупные аграрные предприятия высадили очень много лука, то осенью этот овощ будет продаваться по очень доступным ценам.

В то же время, далеко не все эксперты так оптимистичны. Дело в том, что российские террористы взорвали Каховскую ГЭС, а, как известно главное производство лука в Украине было сосредоточено на Херсонщине. В то же время импорт этого овоща из стран Центральной Азии заблокирован с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Однако сейчас сложно говорить о ситуации с урожаем лука, ведь на это влияет слишком много факторов. Как вот погода и последствия подрыва ГЭС, ведь сейчас оценивать ущерб еще крайне сложно. При этом уже известно, что Украина останется без знаменитых херсонских арбузов, ведь поток воды уничтожил будущий урожай.