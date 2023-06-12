В Украине началась массовая проверка счетчиков: кому грозит многотысячный штраф

В Украине возобновят полноценную проверку счетчиков. Если украинцы каким-либо образом вмешивались в работу прибора или не сохранить акты о ремонте, они могут получить штраф в размере нескольких десятков тысяч гривен.

Иногда во время таких проверок могут пострадать украинцы, которые не пытались сфальсифицировать показания счетчика.

Адвокат Роман Симутин рассказал о случае, когда домохозяйству насчитали 60 тысяч гривен из-за путаницы в пломбах. Счетчик был заменен еще в 2007 году, тогда газовая служба составила акт. Однако спустя годы счетчик сняли на проверку и заявили о нарушении, вроде пломба была установлена позже чем счетчик. Доказать обратное не удалось, поэтому в ближайшее время будет суд.

В общем проверки счетчиков проводят раз в 8 лет, поэтому лучше сохранять все документы. Хотя иногда проверки проводятся чаще.

Главная цель таких проверок – убедиться, что счетчик работает правильно, а потребитель не вмешивался в его работу. Основная проблема в том, что эксперты могут обнаружить какие-то подозрительные повреждения и не разобравшись обвинить потребителя. В таком случае могут насчитать несколько десятков, а то и сотни тысяч гривен.

Украинцы умышленно занижают показатели счетчиков

Однако далеко не всегда причиной начисления штрафа является халатность представителей коммунальных служб. В судебных реестрах есть десятки дел, в которых газовые компании смогли доказать умышленное повреждение счетчиков. Часто в приборах учета потребители сверлили отверстия для доступа к циферблату и искусственно снижали потребление.

Также хитрые продавцы предлагают приобрести счетчики, которые будут занижать данные.

Поставщики коммунальной услуги (вода, газ, электроэнергия) имеют право проверять счетчик на наличие повреждений и подавать в суд, чтобы компенсировать потери.

В начале полномасштабного вторжения такие проверки приостановили, но теперь проверку восстанавливают. Украинцы могли устанавливать магниты и счетчики или покупать специальные приборы, поэтому по восстановлению проверок таким хитрецам придется заплатить несколько десятков тысяч гривен.