В Україні почалася масова перевірка лічильників: кому загрожує багатотисячний штраф

В Україні відновлять повноцінну перевірку лічильників. Якщо українці будь-яким чином втручалися в роботу приладу або не зберегти акти про ремонт, вони можуть отримати штраф у розмірі кількох десятків тисяч гривень.

Іноді під час таких перевірок можуть постраждати українці, які не намагалися сфальсифікувати покази лічильника.

Адвокат Роман Симутін розповів про випадок, коли домогосподарству нарахували 60 тисяч гривень через плутанину в пломбах. Лічильник було замінено ще у 2007 році, тоді газову службу склала акт. Однак через роки лічильник зняли на перевірку та заявили про порушення, начебто пломба була встановлена пізніше ніж лічильник. Довести зворотне не вдалося, тож найближчим часом буде суд.

Загалом перевірки лічильників проводять раз на 8 років, тож краще зберігати всі документи. Хоча іноді перевірки проводяться частіше.

Головна мета таких перевірок — переконатися, що лічильник працює правильно, а споживач не втручався в його роботу. Основна проблема в тому, що експерти можуть виявити якісь підозрілі пошкодження та не розібравшись звинуватити споживача. В такому разі можуть нарахувати кілька десятків, а то і сотні тисяч гривень.

Українці умисно занижують показники лічильників

Однак далеко не завжди причиною нарахування штрафу є недбалість представників комунальних служб. В судових реєстрах є десятки справ, в яких газові компанії змогли довести умисне пошкодження лічильників. Часто в приладах обліку споживачі свердлили отвори для доступу до циферблата та штучно знижувати споживання.

Також хитрі продавці пропонують придбати лічильники, які занижуватимуть дані.

Постачальники комунальної послуги (вода, газ, електроенергія) мають право перевіряти лічильник на наявність пошкоджень та подавати в суд, щоб компенсувати втрати.

На початку повномасштабного вторгнення такі перевірки призупинили, але тепер перевірку відновлюють. Українці могли встановлювати магніти та лічильники чи купувати спеціальні прилади, тож з відновлення перевірок таким хитрунам доведеться заплатити кілька десятків тисяч гривень.